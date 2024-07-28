Ayetullah Hamenay: Siyonist rejim bir hükümet değil, suçlu bir terör çetesidir

Ayetullah Hamaney 14. cumhurbaşkanının göreve başlama törenindeki konuşmasında "Çok şükür ülkemizde rekabet ve sağlıkla yoğrulmuş bir demokrasi var. Demokrasi, insanların geçmişin kaotik durumuna karşı başkaldırmasının sonucudur. Birinci Pehlevi rejiminin en önemli göstergesi, sert bir diktatörlük ve millet üzerindeki baskı ile dış etkenler karşısında aşağılanma ve pasiflikti. Muhammed Rıza Pehlevi, ulusal hükümeti devirmeleri için Amerika ve İngiltere'ye sırtını dayadı, İslam Devrimi ise halka ülkenin işlerine müdahil olmayı hediye etti." dedi.

Ayetullah Hamaney konuşmasının devamında "Önceliklerden biri, zor durumlarda bize yardımcı olan ülkelerle güçlü ilişkiler kurmaktır. Bazı Avrupa ülkelerine karşı çıkma motivasyonumuz yok; onlar bize iyi davranmadılar." ifadelerini kullandı. Hamaney ayrıca "Siyonist rejim bir hükümet değildir; Bunlar bir suç çetesi, bir katil çetesi ve bir terör çetesidir." diye kaydetti.

İslam İnkılabı Lideri beyanatının bir diğer bölümünde "Batılı ülkeler bu birkaç yılda bize pek iyi davranmadı; Petrol, ambargo ve insan hakları gibi sahte başlıklarda kötü davrandı. Eğer bu davranışlara sahip değillerse onlarla iletişim de öncelikli hale gelir." ifadesine dikkat çekerek "Bugün Gazze meselesi genel ve küresel bir meseledir ve bu konu ABD Kongresi'nden BM'ye ve Paris Olimpiyatları'na kadar önem taşımaktadır. Siyonist rejim suçlulardan, katillerden ve teröristlerden oluşan bir çetedir." açıklamasında bulundu.

Rehber "Terör, zulüm ve tuhaf cinayetlerde yeni bir çoğunluk gösterdiler. Kimseye tek kurşun atmayan küçük çocukları ve kadınları öldürüyor, başlarına bomba atıyorlar." dedi.

İslam İnkılabı Lideri, direnişin gücünün her geçen gün arttığını, Siyonist düşmanın kendisine yapılan tüm yardımlara rağmen direnişi yenmeyi başaramadığını belirterek, "Hamas tüm gücüyle ayakta duruyor ve (İsrail) onlara hiçbir şey yapamıyor, çocukların üzerine bomba atıyor. Bu konu üzerinde ciddi şekilde düşünülmelidir. Birkaç gün önce Amerikan Kongresi (Natanyahu) bu suçlunun sözleri dinlemeye oturunca büyük bir rezillik yaşadı." hatırlatmasında bulundu.