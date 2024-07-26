Ayetullah Hamaney : Dünyada Filistin lehine yürütülen hareketler İslam İnkılabı ruhunun bir sonucudur.

Bu toplantıda Ayetullah Hamaney, direniş mesajını içeride ve sınırların dışına iletilmesinin, Kutsal Savunma döneminde yapılan cihadın bereketlerinden olduğunu belirterek " Birçok uzman, bugünlerde dünyada Filistin lehine yaşanan hareketlerin İslam Devrimi ruhundan kaynaklandığını açıkça belirtiyor." dedi.

Bu toplantıda Ayetullah Hameney, direniş mesajını içeride ve sınırların dışına iletilmesinin, Kutsal Savunma döneminde yapılan cihadın bereketlerinden olduğuna işaretle “Birçok uzman, bugünlerde dünyada Filistin lehine yaşanan hareketlerin İslam Devrimi ruhundan kaynaklandığını açıkça belirtiyor.”dedi.

"Bugün dünyanın her yerinde şahit olduğumuz Filistin'e destek sloganları ve duruşları, rahmetli İmam Humeyni’nin aynı duruşları ve İran halkının yüreklerinden coşup dillere yayılan sloganlardır.” diyen Rehber, Amerikalı akademisyenlerin Filistin halkına verdiği desteğin İran halkının hareketi ve çağdaş tarihte eşsiz olan yüce İmam’ın sıcak nefesinin bereketlerinden bir örnek olduğunu belirterek ”Amerikalı akademisyenlerin Filistin’e destek akımının yayılması, Amerika devletinin kendisinin tüm iddiaları ve sloganlarını ihlal etmesine ve bu ülke polisinin halkın ve kameraların önünde öğrencileri ve hocaları tekmelemelerine ve onlara kelepçe takmalarına sebep oldu.” hatırlatmasında bulundu.

“İran’da yapmak istedikleri şey, şimdi kendi başlarına gelmiştir.” vurgusunda bulunan İnkılap Rehberi ayrıca, ülke gençlerinin son yıllarda DAEŞ veya Siyonist rejim ile mücadeledeki moral ve motivasyonlarının da kutsal savunma dönemi moralinden kaynaklandığını ifade ederek, “Geçen yıllardaki olaylar ve fitnelerde, bu cümleden 2009 fitnesinde, ne İmam ve ne de kutsal savunma dönemini gören gençler, o dönemin moral ve motivasyonu ile meydana gelip düşmanın ülke ve halk için sorun oluşturma planlarını etkisizleştirdiler” dedi.

Ayetullah Hamaney, Tahran ilindeki birliklerin ve gençlerin Kutsal Savunma döneminde özellikle Hz Seyyid El Şuheda (as) tümeninin oynadığı role övgüde bulunarak “Tahran gençlerinin rol yapmaları aynı ruhla devam ediyor ve 2022 yılındaki olaylarda Tahran ve civarındaki gençler isimlerini kalıcı hale getirdiler.”diye kaydetti.

Kutsal savunma dönemiyle ilgili büyük eser ve belgelerin sanatsal olarak kaydedilmesini ve açıklanmasını önemli ve gerekli bir görev olarak nitelendiren İslam İnkılabı Lideri “ Tecrübe, bir gerçeğin açık ve net olsa bile, açıklanıp tekrarlanmadığı takdirde, bu fenomene karşı çıkan kötü niyetlilerin onun çarpıtılmasını yayacaklarını kanıtlamıştır.”diye ekledi.