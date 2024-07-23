Belçikalı gençlerden İnkılap Rehberi'ne mektup: Davet mesajınızdan derinden etkilendik

Bir grup Belçikalı genç, Ayetullah Hamaney'e yazdıkları mektupta, kısa bir süre önce Gazze halkıyla dayanışma gösterileriyle ilgili Amerika ve Avrupa üniversitelerinde yaptığı destekleyici mektubu için içten teşekkürlerini sunarken mektuplarında "Adalet arayışı ve hakikati arama konusundaki davet mesajınızdan ve ayrıca Filistin davası ile dünyanın mazlumlarına olan sarsılmaz bağlılığınızdan derinden etkilendik." ifadelerini kullandı.

Belçikalı gençlerin İnkılap Rehberi'ne hitaben yazdıkları mektupta "Karşı karşıya olduğumuz karmaşık zorluklara değinirken karşılıklı anlayış, adalet ve dayanışma için yorulmak bilmez çabalarınız temel öneme sahiptir ve İslam'a olan anlayışımızı derinleştirmeye kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Avrupalı ve Amerikalı öğrencilerin Filistin'e destek hareketi, Batılı gençlerin dünyadaki adaletsizliklerin farkına vardığını gösterdiklerini belirttikleri bu mektupta "Bu verimli diyalog ve yapıcı iş birliği ruhunun devamını sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.