İslam İnkılabı Lideri Mesud Pezeşkiyan'ı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına atadı

Gelecek cumhurbaşkanının resmi olarak göreve başlama merasimi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 14. dönem cumhurbaşkanlığının tasdik töreni, bugün – 28 Temmuz 2024 Pazar günü - İslam İnkılabı Lideri ve devlet erkanın önde gelen yetkililerinin katılımıyla İmam Humeyni'nin (ra) Hüseyniyye'sinde düzenlenerek anayasanın 110. maddesinin 9.'cu bendine göre milletin seçilmiş cumhurbaşkanının tasdik belgesi İslam İnkılabı Lideri'nin Büro başkanı tarafından okundu.

İslam İnkılabı Lideri tarafından cumhurbaşkanına verilen tasdik belgesinin tam metni

Bismillahirrahmanirrahim

Bilge ve kudretli rabbimize hamd olsun ki İslamı İran'ı bir kez daha gururlandırdı ve büyük milletin yüzünü parlattı ve cumhurbaşkanlığı seçiminin belirleyici sınavı, halkın ve yetkililerin çabalarıyla, zor şartlarda, huzur ve itidalle sonuçlandı ve milletin seçilmiş şahsiyeti büyük bir sorumluluğu yerine getirmeye hazırlandı.

Şehit cumhurbaşkanının henüz tamamlanmamış görev süresinin ardından 14. Cumhurbaşkanlığı Seçimi, İran milletinin onurlarından biri, ve İslami kalıcı nizamın hakimiyetinin işaretidir ve ülkenin siyasi atmosferinin akılcılığını ve itidalini gösterir.

Dünyanın bazı bölgelerindeki benzer sınavlarda hoş olmayan olaylara bakıldığında, İran'ın ve İranlıların öne çıktığı görülüyor.

Şimdi, bu büyük milletin izinden gidip bu onuru yaratmada rol oynayan herkese teşekkür ederek, Sayın Dr. Mesud Pezeşkiyan'ın bilge, dürüst ve uzman kişiliğine verilen oyları onaylıyor ve onu İran İslam Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığa atıyorum ve onun başarısı için samimi dua ve temennilerle, onun İslam'ın sıratı mustakim ve devrim yolunu takip etme tutumu devam ettiği sürece milletin oyu ve tasdikimin devam edeceğini hatırlatıyorum.

Seyyid Ali Hamaney

28 Temmuz 2024