27 Tem 2024 15:59
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News ID: 85550441
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Yeni hükümet dönemi yarın resmi olarak başlıyor

27 Tem 2024 15:59
News ID: 85550441
Yeni hükümet dönemi yarın resmi olarak başlıyor

Tahran, İRNA- Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İran Dini Lideri tarafından tasdik edilme töreni yarın sabah saat 10:00'da İmam Humeyni (r.a.) Hüseyniyesi'nde düzenlenecek.

İran İslam Cumhuriyeti'nin 14. Cumhurbaşkanlığı dönemi tasdik töreni ve seçilmiş Cumhurbaşkanının resmen göreve başlaması, İslam İnkılabı Lideri ve birçok yetkili ve devlet görevlisinin katılımıyla yarın İmam Humeyni (r.a.) Hüseyniyesinde gerçekleştirilecek ve  halkın seçtiği cumhurbaşkanının görevi, Anayasanın 110. maddesinin 9. fıkrasına göre Velayet-i Fakih tarafından tasdik edilecektir.

Bu programda İçişleri Bakanı, 14. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci ve ikinci turunun yürütülme sürecine ilişkin bir rapor sunacak ve seçilmiş Cumhurbaşkanının tasdik metninin okunmasının ardından Dr. Mesud Pezeşkiyan konuşma yapacak ve İslam İnkılabı Lideri bir konuşma gerçekleştirecektir.

Bu törende, 2500'den fazla devlet ve askeri yetkili, din ve üniversite hocaları, çeşitli meslek temsilcileri, şehit aileleri ve Tahran'da ikamet eden yabancı ülke büyükelçileri hazır bulunacak.

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