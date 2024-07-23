23 Tem 2024 18:00
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News ID: 85547015
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Şimdiye kadar 60 ülke yemin törenine katılacağını bildirdi

23 Tem 2024 18:00
News ID: 85547015
Şimdiye kadar 60 ülke yemin törenine katılacağını bildirdi

Tahran, İRNA - İslamî Şura Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi, şimdiye kadar 60 ülkenin yetkilileri ve heyetlerinin 14. Cumhurbaşkanının yemin törenine katılacaklarını belirtti. Dört cumhurbaşkanı, 12 meclis başkanı ve yedi başbakan, üç cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde yetkili, iki başbakan yardımcısı düzeyinde yetkili ve 14 dışişleri bakanının bu törende kesin olarak bulunacaklarını açıkladı.

İRNA'ya konuşan İslamî Şura Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Mücteba Yusufî, yemin töreninin Meclis'te düzenleneceğine dikkat çekerek, 60 ülkenin heyetlerinin farklı seviyelerde olduğunu ve bu heyetler arasında dört cumhurbaşkanı, 12 meclis başkanı ve yedi başbakanın yer aldığını söyledi.

Yusufî, ayrıca üç cumhurbaşkanı yardımcısı seviyesinde yetkili, iki başbakan yardımcısı seviyesinde yetkili ve 14 dışişleri bakanının yemin törenine katılacağını, diğer misafirlerin ise farklı seviyelerde olacağını vurguladı.

 Cumhurbaşkanının görev onaylama töreni 29 Temmuz'da İmam Humeyni (RA) Hüseyniyesi'nde, Ayetullah Hamaney ve devlet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yemin töreni ise 31 Temmuz Salı günü saat 16:00'da Meclis Genel Kurulu'nda devlet yetkilileri ve yabancı misafirlerin katılımıyla yapılacak.

Yemin töreninde, seçilen Cumhurbaşkanı Anayasa'nın 121. maddesine göre, üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için tüm yetenek ve becerilerini kullanacağına dair yemin edecek ve yemin belgesini imzalayacak.

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