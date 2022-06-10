İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Çabahar Limanındaki Yatırımlar Artacak

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Cuma öğleden sonra Hindistan’ın Haydarabad ticaret odası üyelerinin katılımıyla düzenlenen İran ve Hindistan arasında ticari gelişimi oturumunda “Bugün iki ülkenin ekonomisi karşımıza bir fırsat çıkarmış durumda.” dedi.



İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında “ABD’nin tek taraflı ve zalimce yaptırımları sona erecek ve devam etmeyecek. Biz ilk adımda söz konusu yaptırımların istikrarı ve akıllı programların etkisini azalttık. Öyle ki bize en çok yaptırımların uygulandığı alanlarda en fazla gelişim elde ettik. Savunma alanında en çok yaptırıma maruz kaldık ancak biz bu alanda da en güçlü ve en iyi başarılara ulaştık. ABD’nin uyguladığı diğer ambargolar da bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişimimizi engellemeyi hedefliyordu ancak İran bugün tüm alanlarda en iyilerin arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında “İran’da iktidara geçen yeni hükumet istikrarlı ekonomi gelişimi programının tümünü hızlı bir şekilde ilerletme konusunda kararlı. Biz önümüzdeki adımda hiç şüphesiz ABD’nin yaptırımlarını tamamen etkisizleştireceğiz çünkü söz konusu yaptırımların uluslararası hukukta hiçbir yeri yoktur.” dedi.



Emir Abdullahiyan konuşmasını şöyle sürdürdü:



“İran ve Hindistan’ın tarihi ve medeniyet ilişkilerinde özel bir konuma sahip. Bugün burada hepimizin ortak bir hedefi var. Biz İran ve Hindistan arasındaki ticarete hareketlilik ve hız katmak için burada bulunuyoruz. Biz iki ülke arasındaki ticareti başarılarının zirvesine ulaştırabiliriz. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler en iyi düzeyde ve bu iki ülkenin siyasi liderlerinin isteğinin ilişkilerin gelişimi için iyi bir zemin hazırladığı anlamına geliyor. İranlı tacirler tamamen Hindistan’daki mevcut potansiyelin farkında ve bu bağlamda birçok alanın söz konusu olduğunun altını çizmek istiyorum.”



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bölgenin önemli altyapılarından birinin Çabahar limanı bölgesi olduğuna vurgu yaparak Hindistan hükumeti ve özel sektörünün bu bölgenin en önemli yatırımcıları arasında yer aldığını söyledi. Çabahar limanındaki potansiyellerden faydalanma ve yatırım alanlarını artırma konusunda eskisinden daha fazla aktif olmak konusunda anlaştıklarını belirten Abdullahiyan iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin öneminin altını çizdi.



Emir Abdullahiyan “Hindistan Başbakanı’nın İran ile ticari işbirliğinin gelişmesindeki ciddiyetini göz önünde bulundurarak Ekonomi Yardımcımın önümüzdeki hafta Hindistan’a geleceğini ve kendisiyle beraber sanayi, kültür ve turizm alanlarındaki önemli aktörlerinin de geleceğini bildirmek isterin. Söz konusu ziyaret benim Hindistan ziyaretimin devamında gerçekleşecek.” şeklinde konuştu.



İran Dışişleri Bakanı konuşmasında Hindistan Ticaret Odası üyelerini İran’a davet etti.



Emir Abdullahiyan İran Dışişleri Bakanlığı’nda dış politika programlarından yüzde 40’ını ekonomik meselelere tahsis ettiklerini belirterek ekonomi ve ticari heyetlerini kabul etmek için hazır olduklarını duyurdu.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bugün Hindistan’ın Haydarabad kentindeki Mekke adlı camide bulunarak Cuma namazını söz konusu camide kıldı.







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