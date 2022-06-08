“Müslümanlar Asla Peygambere (s.a.) Yapılan Hakarete Tahammül Göstermez”

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Çarşamba günü Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye vardıktan hemen sonra düzenlenen basın toplantısında muhabirlere yaptığı açıklamada “Tahran ve Yeni Delhi ilişkileri çok iyi bir durumda. İki ülke arasında heyetlerin görüşmesi özellikle de İran’daki yeni hükumetin iktidara geçmesinin ardından büyük bir gelişme yaşadı ve kültürel alan başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliğimiz arttı. Yapılan planların temelinde Hindistan Başbakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanının dışında mevkidaşımla da detaylı bir şekilde görüşeceğim. Tahran’da Hindistan Dışişleri Bakanı’yla iki ülke arasında uzun vadeli bir işbirliği rotası çizmek hususunda anlaştık. Bu ziyaretimdeki planlanan hedeflerden biri de Hindistanlı yüksek rütbeli yetkililerle ve aynı zamanda mevkidaşımla söz konusu işbirliği rotasını nihai duruma getirmektir.” dedi.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdullahiyan açıklamasının devamında Hindistan’da İslam Peygamberine (s.a.) yapılan hakarete değinerek “Bu ziyaretimden önce Hindistanlı bir parti mensubu bu ülkede kendi başına yaptığı bir eylemde İslam Peygamberine (s.a.) saygısızlıkta bulundu ve biz Hindistan’a geldiğimiz andan itibaren Hindistanlı yetkililerin yapılan saygısızlığın onların tarafından tamamen yanlış ve hata olarak nitelendirildiğine tanıklık ettik.” ifadelerini kullandı.



Emir Abdullahiyan “Hindistan her daim barışçıl bir şekilde farklı grupların beraber yaşaması doğrultusunda hareket etmiştir. Müslümanlar asla İslam Peygamberine (s.a.) saygısızlığa tahammül göstermez. Öte yandan bizim Hindistanlı liderlerden beklentimiz onların şimdiye kadar olduğu gibi barışçıl bir şekilde farklı dinlerin beraber yaşamasını savundukları doğrultusunda konuşmasıydı. Bu tarz cümlelerin görüşmelerimizin devamında da Hindistanlı yetkililerce tekrarlanmasını umuyoruz.” dedi.







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