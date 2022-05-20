İran ve Hindistan Dışişleri Bakanlarından ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu

Hindistanlı mevkidaşı Subramanyam Cayşankar ile telefon görüşmesi gereçekleştiren Emir Abdullahiyan, İran ve Hindistan aarsındaki önemli gündemi değerlendirerek, son bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede Tahran-Yeni Delhi arasındaki iyi ilişkilere değinerek, ''İran İslam Cumhuriyeti olarak Hindistan ile olan ilişkilerimize çok özel önem veriyoruz ve iki ülkenin kapsamlı işbirliğini artırmaya yönelik çalışmaları ve bölgesel ve uluslararası meselere ilişkin görüşmeleri, gelişmekte olan ilişkileri gözler önüne sermektedir'' değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Cayşankar da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin iyi düzeyde ve gelişmekte olduğuna değinerek, bu ilişkilerin tüm alanlarda ilerlemesini umduklarını ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı ayrıca Hintli üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı Hindistan'a resmi ziyaret için davet etti.

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