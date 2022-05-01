İran’ın Şanghay Ülkeleriyle 37.2 Milyar Dolarlık Ticareti

İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi Pazar günü yaptığı bir açıklamada “1400 hicri-şemsi yılında İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle ticareti 37 milyar 168 milyon Dolar değerinde 54 milyon 856 bin ton ürün seviyesine ulaştı. İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle işbirliği bu yılda bir önceki yıla göre yüzde 33 artış gösterdi.” dedi.



Latifi açıklamasının devamında Şanghay İşbirliği Örgütüne üye olan ülkelere İran’ın ihracat payının 20 milyar 596 milyon Dolar değerinde 45 Milyon 349 bin ton ürün olduğunu belirterek söz konusu miktarın bir önceki yıla göre yüzde 41 arttığını söyledi.



Latifi açıklamasının devamında “1400 yılında İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üye ülkelerinden ithalatının 16 milyar 572 milyon Dolar değerinde 9 milyon 507 bin ton ürün olmasıyla beraber yüzde 24’lük bir artış söz konusu.” ifadelerini kullandı.



Gümrük sözcüsü İran’ın Şanghay’a üye veya gözlemci ülkelere ihracatına ilişkin “Çin 14 milyar 323 milyon Doları aşkın bir seviyede olarak ve yüzde 58 oranında artış ile birinci, Afganistan 1 milyar 839 milyon Dolar değerinde ithalat ve aynı zamanda yüzde 20 bir azalma ile ikinci ve son olarak Hindistan 1 milyar 817 milyon dolar düzeyinde ve yüzde 42 artış göstererek İran İslam Cumhuriyeti’nin Şanghay İşbirliği Örgütüne üye ülkelerin arasında ilk 3 sırada yer alıyor.” dedi.





Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



