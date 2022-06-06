İranlı Milletvekillerinin, Batıda Kuran-i Kerim ve İslam’a Karşı Hakaretleri Kınama Bildirgesi Mecliste Okundu

İran İslami Şura Meclisi Milletvekilleri BM’ye hitaben okudukları bildirgede Kuran-i Kerime yapılan hakaretler ve saygısızları ve aynı zamanda Cannes Film Festivalinde “Kutsal Örümcek” adlı filmin yayınlanmasını kınadılar.



Tüm dini azınlıkların Milletvekillerinin de aralarında bulunduğu İranlı Milletvekillerinin Mecliste okuduğu bildirgenin metni şu şekilde:



“BM İnsan Hakları Özel Raportörü Sayın Cavid Rahman;



İnsanlık tarihinin hatırası birçok cinayetten, hakaretten ve saygısızlıktan rahatsız bir durumdayken söz konusu eylemlerin en akılsızcası, yüce Peygamberlerin değerli mirası olan ilahi kutsallıklara ve inançlara saygısızlıktır. Onlar ki tarihin en temiz insanlarıdır.

Maalesef geçtiğimiz günlerde Kuran-i Kerime saygısızlıklar ve hakaretlerin tekrarlandığına tanıklık ediyoruz. Bu hakaretler, aslında insanlığa, ilahi peygamberlere ve tüm değerlere yapılmıştır.



Bu tarz kinci ve nefret yayıcı eylemler hiç şüphesiz İlahi hidayetin aydınlatıcı ışığı karşısındaki çaresizlik ve zafiyetin göstergesidir. Bu hakaretler tüm Müslüman kardeşlerimizi ve kutsal kitaplara ve rahim olan Allah’a inanları rahatsız etmiştir ve herkes bu tarz saygısızlıkların sonuca varmayacağını çok iyi biliyor.



Yapılan kınamalar ve bu tarz utanmazca eylemlere karşı tutumlar da net bir şekilde dünya genelinde ilahi dinler, kutsal kitaplar, iman sahibi olanların ve alemde Allah’a tapanların temiz inançların hürmetini korumak yönündeki iradeyi göstermektedir.



Bu sefer de Fransa hükumetinin güdümünde olan Cannes Film Festivalinde emperyalizmin mahsulü olan İran uyruklu bir bireyin zihin karmaşıklığı sonucunda ortaya çıkmış üstlerinin komutlarını bilderen müptezel görüntülü bir ürünün bu festivalde ele alındığına tanıklık ettik. Söz konusu ürün politik olmakla kalmayıp tüm Müslümanların inançlarına ve değerlerine ve aynı zamanda dünya Şiilerine hakaret ediyor. Bu görüntü karalaması sosyal ve mezhepsel karşıtlığın yanı sıra, Müslümanların dini inançlarını küçümsemekle Şeytan ayetlerinde Selman Rüşdilerin ve Kuran-i Kerimi yakanların gittikleri yoldan gitmek istiyor.



Dolayısıyla İslami Şura Meclisindeki biz ilahi dinler Milletvekilleri bu tarz din ve insanlık karşıtı davranışları kınayarak sözde ülkelerin sözde tanrı inancına sahip olan liderlerinden dünyada dinlerin ve kültürlerin barış içerisinde yaşamalarını istedikleri takdirde yanlış yaklaşımlarını ve inançları konusunda temel bir değişim yapmalarını istiyoruz.”



Cannes Film Festivalinde İran uyruklu bir yönetmenin yaptığı “Kutsal Örümcek” seçildi ve filmin oyuncusu ödüllendirildi. Filmde İslami inançlara, değerlere ve ehl-i beyte karşı yapılan saygısızlıklar ve hakaretler İran halkının tepkilerine yol açtı.



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