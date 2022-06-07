Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'dan Irak İçişleri Bakanı ile görüşmesine ilişkin açıklama

Twitter hesabından açıklama yapan Emir Abdullahiyan, Irak İçişleri Bakanı ile görüşmesi ile ilgili, ''Bugün Irak İçişleri Bakanı sayın Osman Ganimi ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin gelişmesi yollarını inceledik'' ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, ''Terörle mücadele başta olmaz üzere istikrar ve güvenliğin sağlanmasıına yönelik işbirliğine vurgu yapmakla birlikte kum fırtınalarının önlenmesi ve Erbain günleri başta olmak üzere iki ülke vatandaşlarının İran-Irak kara sınırlarından geçişi ile ilgili kısıtlamanın kaldırılması meselesi de masaya yatırıldı'' diye ekledi.

Bugün başkent Tahran'a resmi ziyaret için gelen Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi, Dışişleri Bakanı'ndan önce İranlı meslektaşı Ahmed Vahidi ile de görüştü.

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