İran, Irak ve Türkiye Temsilcileriyle Ortak Su Havzası Konulu Oturum Bağdat’ta Düzenlecen

Irak Su Kaynaklar Bakanı Mehdi Reşid el-Hamdani bugün yaptığı bir açıklamada yakın bir zamanda Bağdat’ta İran ve Türkiye ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla Irak su havzası konusunda bir oturum düzenleneceğini bildirdi. Iraklı yetkili söz konusu oturumun tarihine değinmedi.



el-Hamdani Irak Resmi Haber Ajansına yaptığı açıklamada “Irak komşu ülkeleriyle su kaynaklarına ilişkin müzakerelerini sürdürüyor. Yakın bir zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı’nın özel temsilcisi Bağdat’a gelecek ancak söz konusu ziyaretin tarihi henüz belirlenmiş değil.” dedi.



Irak Su Kaynakları Bakanı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Yardımcısı Ali Selaceke ve heyetinin 28 Mayıs tarihindeki Bağdat ziyaretine değinerek “İran Enerji Bakanı da Irak’a gelecek.” dedi.



el-Hamdani “İranlı ve Türkiyeli tarafların Irak’a gelmesini bekliyoruz. Öte yandan söz konusu ziyaretlerin bizim bu iki ülkeyle sahip olduğumuz ilişkilerden ve aynı zamanda ortak çıkarlarımızdan ötürü yakın bir zamanda gerçekleşeceğinin altını çizmek isterim.” ifadelerini kullandı.



Iraklı yetkili açıklamasının sonunda Irak’ın su haklarının bu ülkenin kırmızı çizgisi olduğunu belirtip bu konuda asla geri adım atmayacaklarını vurguladı.



Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Salih de bugün bir toplantıda yaptığı açıklamada Irak’ın su sorununa değinerek su probleminin Irak için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.



Dicle ve Fırat nehirlerine akan suların ciddi bir ölçüde azalması, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin artarda baraj inşa etmesinden ötürü kaynaklanıyor. Iraklı yetkililer ve çevre aktivistleri bu krizin çözülmesi için faaliyetlerini sürdürüyor.





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