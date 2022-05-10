Meclis ve Dışişleri Bakanlığı İran’ın Ortak Su Havzası Hakları Meselesini Takip Ediyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün Meclis oturumunun ardından Türkiye hükumetinin Dicle ve Aras sınır nehirlerinde sonu gelmeyen baraj inşasına ilişkin sorulan sorunun ardından bu meseleyi ele aldı.
Muhammed Bakır Galibaf “Su meselesi ülkemiz ve bölgemiz için önemli öncelikler arasında yer alıyor ve biz su meselesini uluslar güvenlik meselesi olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
İran Meclis Başkanı Galibaf “Meclis başta olmak üzere tüm devlet kurumları ve halkımız çevre ve su sorununa tanıklık ediyor. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığımız ve diğer organlar işbirliği yaparak mevcut sorunu ve ortak su havzası sorununu takip etmesi gerekir.” dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Meclis oturumunda ortak su havzası hakkına dair açıklamasında Afganistan’da geçici hakim olan heyetin Helmend nehri konusunda gerekli işbirliğini yapmadığını belirterek “İran’ın su havzası hakkı İran ve Afganistan arasındaki iyi ilişkisinin doğruluk kontrolü konularındandır.” ifadelerine yer verdi.
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Tahran, İRNA-İran İslami Şura Meclisi Başkanı Türkiye’nin baraj inşaatlarına ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Meclis ve Dışişleri Bakanlığı’nın mevcut ortak su havzası hakları sorununu takip ettiğini ve meclisin bu meseleyi ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Afganistan'ın Helmend nehri konusundaki işbirliğinden memnun olmadığını söyledi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün Meclis oturumunun ardından Türkiye hükumetinin Dicle ve Aras sınır nehirlerinde sonu gelmeyen baraj inşasına ilişkin sorulan sorunun ardından bu meseleyi ele aldı.
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