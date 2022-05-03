Dışişleri Bakanı'ndan İran ve Türkiye'nin ortak su kaynakları yönetimine ilişkin işbirliğine vurgu

Türk mevdakişı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, ikili, bölesel ve uluslararası on gelişmeleri masaya yatırdı.

İki ülke üst düzey yetkililerinin karşılıklı olarak ülkelerini ziyaret etmesini Tahran-Ankara ilişkilerini geliştirme doğrultusunda önemli bir faktör olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, İran-Türkiye 7. Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın yapılmasına ilişkin planlar değinerek, ''Bu toplantının düzenlenmesi, iki ülke ve halk arasındaki ilişkileri ve çıkarlarının temini konusunda önemli adım olarak kayıtlara geçecek'' diye konuştu.

İki ülkenin çevrenin korunması ve ortak su kaynaklarının yönetimine ilişkin işbirliğinin her geçen gün artması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, iklim değişikliği ve çevre konularıınn öneminden dolayı Ortak Su Komitesi formatında ikili işbirliğinin hızlandırılmasının altını çizdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye iyi ve dostane ilişkilerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Ankara'nın İran-Türkiye 7. Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın bir an önce yapılması ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyaretinin yapılmasına ilişkin planlamaların hayata geçmesini istediklerini ifade etti.

İki komşu ve kardeş ülke arasındaki iui ilişkilere dikkati çeken Çavuşoğlu, ''Son anlaşmamıza göre çevre ve ortak su kaynaklarının yönetimi ile ilgili meseleleri Türkiye'deki ilgili kurumlar aracılığıyla takip ediyoruz'' diye ekledi.

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