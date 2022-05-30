Bölge ülkelerinin kum fırtınaları ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüşne Reisi, İsrail rejimi ile ilişkilerin normalleştirilmesini suç sayan yasanın Irak Meclisinden geçmesine sıcak baktıklarını ifade ederek, ''Kum ve toz fırtınaları İran ve Irak şehirlerini olumsuz etkiliyor. 'Bugün kum fırtınaları ile mücadele, ortak bölgesel bir takebe dönüşmüş ve bölge ülkelerinin kum fırtınaları ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri bekleniyor'' diye konuştu.

İki ülke ulaşım yollarının gelişmesinin bölgede ekonomik refah ve istikrara neden olacağına değinen Reisi, Erbain törenlerinin yaklaştığına ve İranlı hacıların bu törenlere katılmasının kolaylaştırılması gerektiğine işaret etti.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi de Irak Parlamentosunun İsrail ile ilişkilerin normaleştirilmesini suç sayan kanunun meclisten geçmesini Irak halkı ile devleti için hayır vesilesi olduğun belirterek, ''Filistin sadece Müslümanların değil, tüm dünyadaki adaletseverlerin meselesidir ve Irak Parlamentosu da Filistin halkına destek için bir takım eylem ve kararlara imza atmıştır'' değerlendirmesinde bulundu.

İran Çevre Kurumu Başkanı ile görüşmesine dikkati çeken Kazımi, ''Kum fırtınaları ile mücadele işbirliğinin bir anlaşma kapsamında yapılmasından yanayız ve bu yönde adım atıyoruz'' diye ekledi.

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