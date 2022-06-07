Irak Meclisi'nde İsrail rejimi ile ilişkilerin normalleştirilmesini suç sayan kanunun onaylanması, bu rejime vurulan büyük bir darbeydi

Irak İçişleri Bakanı Ganimi ile bir araya gelen General Aştiyani, IŞİD'ın Irak'a saldırısı sırasında İran'ın tüm imkanlarını Irak Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımı için seferber ettiğini dile getirerek, bazı ülkelerin İran ile Irak arasındaki dostluğu ve dayanışmayı çekemediğini, bu yüzen iki ülke yetkililerinin bu tür komplolara karşı ciddi ve derin işbirliği yapması çağrısında bulundu.

İran ile Irak'ın Batı Asya'nın kritik bir bölgesinde yer aldığını ifade eden General Aştiyani, ''Batı ve emperyalist ülkelerin bir aracı olarak terörizm, bu ülkelerin bölgemizde varlık göstermesi ve İslam ülkelerini birbirine düşürmesi için bir koz olarak kullanılmaktadır. Bize göre bölge ve Batı Asya ülkelerinin bölge güvenliğini yönetmeleri gerekiyor ve bölge ötesi güçlerin burada bulunduğu sürece istikrar ve barışa kavuşmak imkansızdır'' değerlendirmesinde bulundu.

Irak Meclisi'nde İsrail rejimi ile ilişkilerin normalleştirilmesini suç sayan kanunun onaylanmasını, bu rejime vurulan büyük bir darbe olarak nitelendiren General Aştiyani, İran dış politika ilkesinin başta Irak olmak üzere komşu ülkelerle işbirliğini artırmak olduğunu kaydetti.

Irak İçişleri Bakanı Ganimi de İran ile Irak arasındaki ortak ibşirliği geçmişne değinerek, ''İran çeşitli dönemlerde Irak'ın yanında saf tutmuş ve İranlı mücahitlerin terörle mücadeleki rolünü ve bu ülkenin yardımlarını asla unutmayız'' dedi.

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