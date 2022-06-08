İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Hindistan Ulusal Güvenlik Yüksek Danışmanıyla Bir Araya Geldi

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Çarşamba Hindistan Ulusal Güvenlik Yüksek Danışmanıyla görüştü.



Söz konusu ikili görüşme İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın iki günlük Hindistan ziyaretindeki ilk görüşmesi oldu.



Abdullahiyan Yeni Delhi’ye vardıktan kısa bir süre sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Tahran’da Hindistan Dışişleri Bakanı’yla iki ülke arasında uzun vadeli bir işbirliği rotası çizmek hususunda anlaştık.” ifadelerini kullandı.



İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında “Bu ziyaretimdeki planlanan hedeflerden biri de Hindistanlı yüksek rütbeli yetkililerle ve aynı zamanda mevkidaşımla söz konusu işbirliği rotasını nihai duruma getirmektir.” şeklinde konuştu.



İran Dışişleri Bakanı’nın iki günlük Hindistan ziyaretinde Hindistan Başbakanı’nın yanı sıra Hindistanlı mevkidaşıyla da görüşmesi bekleniyor.



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