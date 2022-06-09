Hindistan Başbakanı'ndan Yeni Delhi-Tahran ilişkilerinin hızlandırılması gerektiğine vurgu

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hindistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Hintli yetkililerle yaptığı görüşmelere değinerek, İran ve Hindistan işbirliğinin çeşitli alanlarda ilerlemesini istediklerin kaydetti.

Hindistan Başbakanı MOdi de İran'a yaptığı ziyaret anılarına işaret ederek ve Devrim Lideri ile Cumhurbaşkanı'na selamlarını ileterek, ikili ilişkilerin uygarlıksal ve tarihsel geçmişinden bahsetti.

Korona salgınının Hindistan ile İran ilişkilerinin hızırını düşmesine neden olduğuna değinen Modi, bu sorunun çözülmesi ile ikili ilişkilerin tüm alanlarda hızlandırılmasını umduklarını söyledi.

İki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğine yönelik imzaladığı mevcut anlaşmalara dikkati çeken Modi, ulaşım hatları başta olmak üzere işbirliğinin hızlandırılmasını istediklerini dile getirdi.

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