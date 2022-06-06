Taliban: Kabil’de Meydana Gelen Patlamanın Sonucunda Birkaç Kişi Yaralandı

Afganistanlı haber kaynakları bugün saat 18:00 sularında Kabil’de büyük bir patlama olduğunu bildirdi.
Taliban Polisi Sözcüsü Halid Zedran yaptığı açıklamada söz konusu patlamanın bir bisikletin üzerine yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucunda ortaya çıktığını söyledi.
Zedran açıklamasının devamında “Talivan Güvenlik güçleri patlamanın nasıl ortaya çıktığına ilişkin incelemelere başladı.” ifadelerini kullandı.
Afganistan’daki kaynaklar söz konusu patlamadaki yaralı veya ölülerin sayısına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.
Taliban yetkililerinin Afganistan’daki güvenliği sağladığını söylemesine rağmen geçtiğimiz aylarda ülkede birçok terör saldırısı gerçekleşti.
Geçtiğimiz aylarda yaşanan saldırılar camiiler, eğitim merkezleri, okullar ve sivil araçları hedef almıştı ve ağır kayıplara yol açmıştı.
İranlı yetkililer Kabil’de yaşanan terör saldırılarına ilişkin yaptıkları açıklamalarda Afganistan hükumetine ülkede güvenliği sağlamak için gerekli yardımları vermeye hazır olduklarını bildirmişti.
Afganistan’daki bazı bomba patlamaları ve diğer terör saldırılarının sorumluluğunu IŞİD terör örgütü üstlenmişti.
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Tahran, İRNA- Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen patlamanın sonucunda birkaç sivil yaralandı. Saldırıyı henüz kimse üstlenedi.
Afganistanlı haber kaynakları bugün saat 18:00 sularında Kabil’de büyük bir patlama olduğunu bildirdi.
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