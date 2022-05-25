Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Akdeniz Dairesi Başkanı bu toplantıda Yunanistan hükümetinin uluslararası taahhütlerini hatırlatarak, anılan geminin acil olarak teknik arızadan dolayı durduğuna değindi ve ABD'nin yasa dışı baskılarına teslim olmanın kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum olduğunu söyledi.

İran bandıralı gemiye el konulmasını uluslararası korsanlığa benzeten Başkan, bunn sorumluluğunun Yunanistan devleti ile gemiyi yasa dışı olarak işgal edenlere ait olduğunu söyledi.

Dışişleri yetkilisi, ''İran yasal haklarından vazgeçmeyecek ve Yunanistan'dan denizcilik ve gemicilikle ilgili uluslararası taahhütlerini ifa etmesini bekliyor'' diye ekledi.

Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarı da bu toplantıda yaptığı açıklamada İran'ın konu ile ilgili protestosun bağlı bulunduğu ülke yetkililerine aktaracağını ifade etti.

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