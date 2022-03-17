Fars Körfezi'nde batan BAE gemisinin 29 mürettebatı kurtarıldı

İRNA'ya konuşan Dehgani, ''Kalan mürettebatı bulmak için kurtarma operasyonunu devam ediyor. Şu anda, kaza mahallinde 18 ve 20 olmak üzere 2 cankurtaran botu bulunmaktadır. Kuzeybatı yönünden kuvvetli rüzgar nedeniyle Fars Körfezi oldukça sert ve çalkantılı'' diye ekledi.

BAE'ye ait araç taşıyan gemi dün sabah 30 kişilik mürettebatı ile Buşehr ili karasularında denizin türbülansı nedeniyle battı ve gemi mürettebatını kurtarmak için hemen ilin farklı bölgelerinden kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

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