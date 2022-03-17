18 Mar 2022 03:17
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Fars Körfezi'nde batan BAE gemisinin 29 mürettebatı kurtarıldı

Fars Körfezi'nde batan BAE gemisinin 29 mürettebatı kurtarıldı

Buşehr, İRNA- Buşehr Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Cihangir Dehgan, Asaluye'den 30 mil uzaktaki batık BAE ticari gemisinin 30 mürettebatından şimdiye kadar 29'unun kurtarıldığını duyurdu.

İRNA'ya konuşan Dehgani, ''Kalan mürettebatı bulmak için kurtarma operasyonunu devam ediyor. Şu anda, kaza mahallinde 18 ve 20 olmak üzere 2 cankurtaran botu bulunmaktadır. Kuzeybatı yönünden kuvvetli rüzgar nedeniyle Fars Körfezi oldukça sert ve çalkantılı'' diye ekledi.

BAE'ye ait araç taşıyan gemi dün sabah 30 kişilik mürettebatı ile Buşehr ili karasularında denizin türbülansı nedeniyle battı ve gemi mürettebatını kurtarmak için hemen ilin farklı bölgelerinden kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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