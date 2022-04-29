İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmek, koynunda yılan beslemek gibidir

İslam ülkelerinin büyükelçi ve temsilcilerine konuşan Reisi, ''İşgalci İsrail rejimi hala İslam ümmetine karşı ciddi bit tehdit ve mazlum Filistin, İslam ümmetinin birliğinin sembölüdür. Filistin, bu bebek katili rejimin ana kurbanı olsa da rejimin şom ve yayılmacı niyetlerine karşı gaflet veya saflık, tüm bölge ülkeleri ile İslam dünyasının kimliğini tehdit etmektedir'' diye belirtti.

İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştiren ülkelere değinen Cumhurbaşkanı Reisi, ''Bu rejimle ilişkilerini sözde normalleştiren ülkeler, koynunda yılan besleyen insana benziyorlar. Bu hareker kuşkusuz 2 milyar Müslümanın hışmı ve öfkesine sebep olacak ve özgürlükçü insanların nefretini kazanacak'' değerlendirmesini yaptı.

İslam ümmetinin gençlerinin direnişi olmasaydı, İsrailliler tekfirciler gibi bölge ülkelerini yutmuş olacaklardı

İsrail rejiminin içten rezil ve istikrarsız olduğunu belirten Reisi, ''Devlet terörü, insan haklarının sistematik ihlali, halka karşı yasaklaşnmış silahların kullanımı, Kudüs ve Batı Şeria halkına yönelik artan baskılar ve Mescid-i Aksa'ya saldırı, bu rejimin güvenliği ve kalıcılığına hiçbir şekilde katkıda bulunmamıştır'. İslam ümmetinin gençlerinin direnişi olmasaydı, İsrailliler tekfirciler gibi bölge ülkelerini yutmuş olacaklardı' diye konuştu.

Dünya Kudüs Günü, İslam ümmetinin dayanışma günü, mazlumlarla müstazafların ümidi ve İsrail rejimi ile İslam düşmanlarının çaresizlik günüdür

Dünya Kudüs Günün'nün Filistin ve Direniş meselesinin bölgede canlı tutmasına ilişkin rolüne değinen Reisi, ''Dünya Kudüs Günü, İmam Humeyni'nin bir akıllı girişimi olarak Filistin ve Direniş meselesini İslam dünyasının atan kalbi olarak canlı tutmuştur. Kudüs Günü İslam ümmetinin dayanışma günü, mazlumlarla müstazafların ümidi ve İsrail rejimi ile İslam düşmanlarının çaresizlik günüdür'' diye ekledi.

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