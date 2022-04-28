Yahudi Haham: Siyonizmin oluşumundan beri facia yaşanmaktadır

İRNA'ya konuşan İsrail karşıtı Naturi Karta Hareketi üyesi Ortodoks Yahudi Haham Aron Cohen, ''Yahudiliğin doğru bakışı, Siyonizm adlandırılan şeye tamamen karşıdır. Siyonizm bir milliyetçi hareket olarak 100 yıl önce ortaya çıktı ve Yahudi dinini öğretilerine aykırıdır'' değerlendirmesinde bulundu.

Siyonizmi facia ve kan akıtılma nednei olarak tanımlayan Yahudi Haham, ''Bu hareketin oluştuğu günden beri facialar peş peşe yaşanmaktadır. Gerçek Yahudilik, Filistin halkının kendi topraklarına egemen olmasını ve ona hüküm sürmelerini savunuyor'' diye belirtti.

İki yıl aradan sonra Londra'da Dünya Kudüs Günü gösterileri, yüzlerce ruçlu Müslüman, din adamı, medeni aktivist, insan hakları savunucu, savaş karşıtı aktivist ve İsrail rejimi karşıtı Yahudi ve Hristiyan aktivistlerin katılımıtla İngiltere İçişleri Bakanlığı karşısından başlayarak yapıldı.

Londra'nın işlek caddelerinden geçen protestocular, İngiltere Parlamentosu ve Dışişleri Bakanlığı karşısına geldikten sonra Başbakanlık binası önünde toplandı. Protestocular İsrail karşıtı sloganlar atarak işgal edilmiş Filistin topraklarında işgalcilik, şiddet ve aparthei sisteminin son bulmasını istedi.

Natura Karta adlı İsrail karşıtı hareketin üyelerinden Ortodoks Yahudi Hahamların bu protestolara aktif olarak katılması, gösterilerin dikkat çeken hususlarından biriydi. Onlar geçen yıllarda olduğu gibi İsrail rejiminin cinayetlerini kötüleyerek, İsrail'in yok olması sloganı attı.

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