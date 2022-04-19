Pakistan Başbakanından Cumhurbaşkanı Reisi'ye resmi davet

Şerif, Cumhurbaşkanı Reisi'den tebrik mesajı aldığı için kendisine teşekkür ettiğini bildirdi.

Pakistan'ın Tahran Büyükelçiliği twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Pakistan Başbakanı, Tahran ile İslamabad'ın kol kola iki komşu ülkelerin ilişkilerini geliştirmesini umduklarını ifade etti'' ifadesini kullandı.

Şerif ayrıca Reisi'yi resmi davet için Pakistan'a davet etti.

Cumhurbaşkanı Reisi geçen hafta Şehbaz Şerif'i Pakistan'ın yeni başbakanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederek, önümüzdeki rotanın ikili ilişkilerin büyük İran ve Pakistan halklarıınn istenen düzeye ulaşmasını umduklarını kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Reisi, ''İran İslam Cumhuriyeti her zaman ve özellikle yeni dönemde Pakistan İslam Cumhuriyeti ile tüm alanlarda işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor'' diye belirtmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish