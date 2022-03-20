İran üzerinden geçecek 4. EİT treni İslamabad'dan İstanbul'a doğru yola çıktı

Pakistan merkezli Dawn gazetesinin haberine göre, 21 Aralık 2021'de İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu hattının yeniden açılmasından bu yana, pirinç taşıyan 9'dan fazla tren Teftan üzerinden İran'a girdi.

Pakistan Demiryolları'na yakın bir kaynak, 40 metrelik üç büyük konteynerden oluşan 4. EİT treninin önce Rohri/Sukhar'a, ardından Karaçi'den diğer üç büyük konteynerle birlikte başka bir yük trenine ekleneceğini söyledi. Bu tren önümüzdeki hafta Tahran üzerinden İstanbul'a ulaşacak.

Dördüncü EİT treni sadece Türkiye'de değil, birçok Avrupa ülkesinde tüketilen pembe tuz da dahil olmak üzere çeşitli malları taşıyor.

Bu habere göre, geçen haftaki yoğun kar yağışına rağmen üçüncü EİT treni geçen hafta Pakistan'ın Teftan sınırından İran'a girdi ve Zahidan-Tahran demiryolu üzerinden İstanbul'a vardı.

Lahor ve İslamabad'dan İstanbul'a EİT yük trenleri, on yıllık bir aradan sonra geçen yıl başarıyla yeniden başladı. Anlaşmaya göre, mallar varış noktasına ulaşmadan önce, yüklenen malların İran ve Türkiye demiryollarında uygun vagonlara aktarılması gerekiyor.

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