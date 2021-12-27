Pakistan, İran ve Türkiye arasındaki ilk yük treni İran'a girdi

"ITI Koridor Treni" (İslamabad-Tahran-İstanbul) olarak adlandırılan bu tren, Pakistanlı üst düzey yetkililer ve İran büyükelçilerinin huzurunda düzenlenen açılış töreniyle 21 Aralık'ta İslamabad'dan ilk seferine çıkmıştı., Zahidan tren istasyonuna doğru hareketine başladı ve bugün ülkeye giriş yaptı.

İRNA'ya konuşan İran'ın Resan Reyl Pars Şirketi Genel Müdürü Emin Berhurdari, bu başarıyla ilgili olarak ITI transit treninin Zahidan istasyonuna gelmesinin ardından yüklenen malların Pakistan araçlarından Avrupa'ya aktarılacağını belirterek'Ardından Zahedan'dan İran ile Türkiye arasındaki demiryolu sınır yoluna doğru ayrılacak ve son durağı olan Ankara'ya ulaşacaktır'diye belirtti..

Projenin tamamlanması İran, Türkiye ve Pakistan'daki demiryolu ağları arasındaki koordinasyonla ve Ve üç ülkenin büyükelçiliklerinin yanı sıra Tahran'daki Ekonomik İşbirliği Örgütü (EİT) Genel Sekreterliği ofisinin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.