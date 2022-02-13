EİT treninin başarılı perfomansı, İslamabad-Tahran-İstanbul yük trafiğinde artışa neden oldu

10 gün önce Pakistan'dan yola çıkan EİT konteyner treninin üçüncü ayağı, İran İslam Cumhuriyeti demiryolu ağı ile Türkiye'ye ulaştı ve Çarşamba günü İstanbul'a varacak.

İslamabad, Tahran ve İstanbul arasındaki EİT tren taşımacılığı trafiğindeki artış, on yıllık bir aradan sonra Aralık 2021'de yeniden başlayan İslamabad-Tahran güzergahında başarılı taşımacılık çalışmalarını yansıtıyor.

EİT Konteyner Treni olarak adlandırılan İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu projesi, Pakistan Dışişleri, Ticaret ve Demiryolları Bakanı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin İslamabad Büyükelçisi Muhammed Ali Hüseyni'nin katılımıyla 20 Aralık'ta yeniden başladı.