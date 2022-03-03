EİT Genel Sekreteri ve üye ülke temsilcileri Şehit Recayi Limanını incelediler

Şehit Recayi Limanı, İran’da yüzde 57 ithalat ve ihracatın yapıldığı limandır.

Hürmüzgan ili Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Alirıza Mohammadi Kereciran EİT temsilcilerinin ziyaretinde bu ilin 2200 km deniz sınırı, 14 adası ve 32 faal limanı olduğunu belirtti.

Kerecirad, Şehit Recayi limanının Kuzey-Güney Koridorun merkezinde bulunduğunu ve Asya ile Avrupa’yı bir birine bağladığını ve bunun da yabancı yatırımcılar için iyi bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

Kerecirad, İran ihracatının yüzde 55 ve ithalatının da yüzde 80 Şehit Recayi limanından yapıldığını belirterek, limanda 18 bin 400 TEU tonajlı gemilerin yanaşabileceğini söyledi.

Kurulun en üst düzey siyasi karar ve politika belirleme organı olan Bakanlar Konseyi yılda bir kez toplanmaktadır. Daimi Temsilciler Konseyi de Bakanlar Konseyinin uygulama organıdır.

EİT, Daimi Temsilciler Konseyi her ay büyükelçiler düzeyinde Tahran’da toplanmaktadır ve en son toplantı da bugün ve yarın Hürmüzgan ilinin Benderabbas kentinde toplanacaktır.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Türkiye, İran, Pakistan tarafından kurulan ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla diğer Türk Devletleri'nin de dahil olduğu ekonomik örgüttür. EİT'nin on üyesi ve bir gözlemci üyesi bulunmaktadır.

Teşkilatın amacı, üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek ve EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek, üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmek olarak belirtilmiştir.

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