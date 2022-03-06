Yezd İlindeki EİT Bahçesinin Açılışı üye ülkeler arasındaki dostluğun mesajıdır

Bahti,'Bu bahçe şehir için bir turistik cazibe merkezidir. EİT ülkelerinden gelen turistler de kültürlerine yakın bir bahçe olduğunu öğrenirlerse, onu görmek için bu bölgeye seyahat edecekler'dedi.

Bahti,Bu bahçe aslında EİT üyesi ülkelerin tüm büyükelçilerine, sanatçılarına ve kültür temsilcilerine Bafk'a seyahat etmeleri ve bu tarihi topraklardan 10 üye ülkeye dostluk mesajı göndermeleri için bir davettir'dedi.

Bahti,Ayrıca EİT üyesi ülkeler arasındaki işbirliği ve kardeşliğin sembolü olarak şehirdeki EİT bahçesine bir palmiye ağacı dikerek, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin köklerinin daha derin ve güçlü olmasını temenni etti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla diğer Türk Devletleri'nin de dahil olduğu ekonomik örgüttür. EİT'nin on üyesi ve bir gözlemci üyesi bulunmaktadır.

EİT'nin üyeleri kültürel ve ekonomik alanda iş birliğini hedeflemektedir. Statü ve güç olarak büyümeye devam eden örgüt üyeleri arasında, 17 Temmuz 2003 tarihinde İslamabad'da ticaret anlaşması imzalandı.