EİT'ye yapılan ihracat bu yılın ilk 10 ayında %51 arttı

Bu yılın ilk 10 ayında İran ile EİT arasındaki 13 milyar 111 milyon dolarlık toplam ticaretin 21 milyon 35 bin 955 ton ağırlığındaki 8 milyar 419 milyon dolarlık bölümünün ihracattan oluşturğuna dikkati çeken Latifi, İran'ın bu dönemde EİT üyesi 9 ülkeye ihracatının miktar ve hacminin geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 51 arttığını kaydetti.

EİT üyelerinin her birine ihraç edilen mal miktarıyla ilgili olarak Latifi, 4 milyar 530 milyon 840 bin dolarla Türkiye, 1 milyar 539 milyon 301 bin dolarla Afganistan, 1 milyar 18 milyon 400 bin dolarla Pakistan ve 1 milyar 18 milyon 122 bin dolar Azerbaycan'ın ilk ihracat pazarlarını oluşturduğunu söyledi.

.205 Latifi, 'Petrol ürünleri, süt ürünleri, gıda maddeleri, taze ve kuru meyveler, meyve ve narenciye suları, halılar, safran, balık, havyar, süs su ürünleri, çeşitli taş ve inşaat ekipmanları, giyim, endüstriyel ekipman gibi ürünler, EİT üyesi ülkelere yapılan başlıca ihracat kaemleriydi' diye konuştu.

Bu yılın ilk 10 ayında EİT üyesi ülkelerden 4 milyar 691 milyon 217 bin 863 dolar değerinde 3 milyon 722 bin 872 ton ithalat yapıldığına dikkati çeken Latifi, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık bazında %15, değer olarak ise %26 azaldığını belirtti.

Latifi, "4 milyar 231 milyon 313 bin dolarla Türkiye, 202 milyon 740 bin dolarla Pakistan, 101 milyon 688 bin dolarla Özbekistan, EİT üyesi ülkeler arasında İran'ın ithalat yaptığı başlıca ülkelerdi' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish