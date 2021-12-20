EİT-İran ticaret hacmi 10.5 milyar dolar

Latifi,Latifi, İran'ın 9 EİT üyesine 6 milyar 823 bin 246 bin 367 dolar değerinde 18 milyon 631 bin tondan fazla mal ihraç ettiğini ve bunun ağırlık ve değer olarak sırasıyla yüzde 46 ve yüzde 54 artış kaydettiğini kaydetti.

İran da söz konusu ülkelerden sekiz ayda 623 milyon 838 bin 068 dolar değerinde 3 milyon 147 bin 332 ton mal ithal ederek ağırlık bazında yüzde 10 düşüş, değer bazında yüzde 28 artış gösterdi.

Şu anda aralarında Pakistan, Türkiye, Afganistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran'ın da bulunduğu 10 ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesidir.