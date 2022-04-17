Keyhan Kelhur ve Erdal Erzincan’ın Uluslararası Konserleri 18 Nisan’dan Başlıyor

İranlı besteci ve müzisyen Keyhan Kelhur Korona salgınından ötürü sahneden uzun bir süre uzak kaldıktan sonra uluslararası konserler düzenleyerek müzik hayranlarıyla bir araya gelecek.
Türkiyeli müzisyen Erdal Erzincan da Kemançe (Kamança) ve Setar üstadı olarak bilinen Kelhur’a söz konusu programlarda eşlik edecek.
Grammy ödülü sahibi Keyhan Kelhur 3 Kasım 1963’te Tahran’da doğdu. Kelhur 2019 yılında WOMEX ödülünü kazanmayı başararak söz konusu ödülü kazanan ilk İranlı oldu.
Kelhur çocukluk yaşlarından itibaren müzik eğitimi almaya başladı ve sadece 12 yaşındayken kendi profesyonel faaliyetleri serüveninin başlangıç kapağını açtı.
Kelhur birçok sinema filminin fon müziğini de yapmıştır. Kelhur’un bu alandaki çalışmaları arasında Francis Ford Coppola’nın geç gelen gençlik filmi ve aynı zamanda Soul animasyonu fon müzikleri yer alıyor.
Bu ünlü İranlı sanatçının bestecilik alanındaki ilk deneyimi Hatun adlı bir İran dizisinin fon müziği yapımı olmuştu.
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Tahran, İRNA- İranlı meşhur besteci ve müzisyen Keyhan Kelhur uzun bir aradan sonra tekrar sahneyle buluşacak. Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan da düzenlenecek olan uluslararası konserlerde Kelhur ile beraber sahnede bulunacak.
İranlı besteci ve müzisyen Keyhan Kelhur Korona salgınından ötürü sahneden uzun bir süre uzak kaldıktan sonra uluslararası konserler düzenleyerek müzik hayranlarıyla bir araya gelecek.
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