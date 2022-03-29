Los Angeles Film Festivali'nin en iyi ödülü İran'dan "Oyun Yıldızı"na verildi

Los Angeles'ta düzenlenen "IFF Awards" festivaliyle Hatif Alimerdani'nin yönettiği Oyun Yıldızı filmi, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu dalında birinciliği elde etti.

En İyi Erkek Oyuncu dalında ana ödül Ferhad Aslani'ye, yönetmen kategorisinde En İyi Film Ödülü Hatif Alimerdani'ye verildi.

IFF Ödülleri, Los Angeles'taki Akademi Ödülleri ile birlikte her yıl düzenlenmektedir.

Törene filmdeki diğer oyuncular adına Hatif Alimerdani, Mecid Mirfahrayi, Süheyla Sohrabi, Michael Madsen ve Marshall Manesh katıldı.

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