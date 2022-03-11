12 Mar 2022 00:26
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İran Bölgeler Müzik Orkestrası

Tahran, İRNA- Peyman Bozorgniya'nın şefliğinde Tahran'ın ünlü Vahdet Salonu'nda İran Bölgeler Müzik Orkestrası düzenlendi. Orkestra 10 şarkıcı, 7 bölgeler müziği araştırmacısı ve 45 uluslararası tanınmış müzisyen oluşuyor. Kameraman: Emin Celali

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