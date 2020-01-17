17 Oca 2020 09:00
Journalist ID: 1942
News Code: 83636983
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İran Milli Orkestra Konseri

Tahran, IRNA- İran Milli Orkestrası konuk şef Agaverdi Paşayev ve Fahri Kazım Nejadt solistliğinde Vahdet salonunda Azerice eserler de dahil bir konser verdi.

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