Fecr Müzik Festivalinde İran’ın önde gelen 3 müzik emektarı takdir edildi

37. Fecr Müzik Festivalinin bitişi için düzenlenen törende Harp üstadı bayan Azernuş salek, Lorestan ili folklor müzik üstadı Ferec Alipur ve İran Klasik Müzik üstadı Morteza Ayan’da müziğe katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Törene İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Mohammad Mehdi İsmaili katıldı.

37. Fecr Müzik Festivali bugün 11 Şubat'ta Ali Zezn Vekili ve Meysem İbrahimi'nin Tahran Uluslararası Sergisi'nin Milad Salonu'ndaki performansıyla başladı ve bugün sona erdi.

Fecr Müzik Festivali günlerinde enstrümantal müzik, bölgesel, klasik, uluslararası, orkestra, pop, karma ve kadın dallarında 63 grubun 69 performansı sanatsal olarak sahne aldı. Ayrıca Vahdet Salonu, Rudeki Salonu, Dehlevi Salonu, Niaveran Kültür Merkezi, Arasbaran Kültür Merkezi ve Uluslararası Sergi Milad Salonu da festivale ev sahipliği yaptı.

İran’ın en büyük müzik etkinliği 1690 sanatçı ile 170 müzik performansı ile tamamlandı.

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2012