Fecr Müzik Festivali'nin 7. gecesinde yapılan gösteri ve programlardan görüntüler

Tahran, İRNA- Bu yıl 35.'si düzenlenen Fecr Müzik Festivali'nin 7. gecesinde birçok müzik ve tiyatro grubu, sanatlarını seyircilere sergiledi. Görüntülerde bu gece düzenlenen konserlerden kesitler görülmektedir. Fotoğrafçı: Asger Hamse