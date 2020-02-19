19 Şub 2020 09:39
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News Code: 83680448
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Fecr Müzik Festivali'nin 7. gecesinde yapılan gösteri ve programlardan görüntüler

Tahran, İRNA- Bu yıl 35.'si düzenlenen Fecr Müzik Festivali'nin 7. gecesinde birçok müzik ve tiyatro grubu, sanatlarını seyircilere sergiledi. Görüntülerde bu gece düzenlenen konserlerden kesitler görülmektedir. Fotoğrafçı: Asger Hamse

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