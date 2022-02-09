37. Fecr Müzik Festivali başladı

37. Fecr Müzik Festivali bugün 11 Şubat'ta Ali Zezn Vekili ve Meysem İbrahimi'nin Tahran Uluslararası Sergisi'nin Milad Salonu'ndaki performansıyla başlayadı. Festival 18 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek.

Bu konserler, kapasitenin ancak %30'unda mümkün olan Ulusal Koronayla Mücadele Karargahı'nın duyurusu ile gerçekleştirilmektedir.

Fecr Müzik Festivali günlerinde enstrümantal müzik, bölgesel, klasik, uluslararası, orkestra, pop, karma ve kadın dallarında 63 grubun 69 performansı sanatsal olarak sahne alacak. Ayrıca Vahdet Salonu, Rudeki Salonu, Dehlevi Salonu, Niaveran Kültür Merkezi, Arasbaran Kültür Merkezi ve Uluslararası Sergi Milad Salonu da festivale ev sahipliği yapacak.

Fecr Müzik Festivali'nin sahne performansları için bilet satışları, 4 Şubat Çarşamba günü Bilet Satış Sistemi başlıklı Ticket Art web sitesinde başladı.

Geçtiğimiz günlerde pop konserleri ve kadın performansları biletleri, bilet satışları açısından daha büyük bir izleyici kitlesine sahip olduklarını gösterdi.

Ülkenin bu büyük müzik etkinliği 12 Şubat Cumartesi gününden itibaren 1690 sanatçı ile 170 müzik performansı şeklinde daha geniş bir boyutta gerçekleştirilecek.

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