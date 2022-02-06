37. Uluslararası Fecr Müzik Festivali'ne 9 yabancı müzisyen katılacak

Bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle Fecr Uluslararası Müzik Festivali'nde uluslararası kategoride sınırlı performanslar planlandı.

Ülkedeki durum nedeniyle şu anda İran'da bulunan Afganistan'dan bir grup kavvali müzisyeni "Necmeddin" de festivalde yer alacak.

Ayrıca 37. Uluslararası Fecr Müzik Festivali'nde Hollandalı bir piyanist, Mısır'dan bir müzik grubu ve İtalya'dan Küçük İtalya adlı bir grup yer alacak.

Gelecek yıllarda İran'ın en önemli müzikal etkinliğinin başlangıcı olmak için başlangıçta "Marşlar ve Devrimci Melodiler Genel Festivali" olarak adlandırılan Fecr Müzik Festivali 1985'ten beri düzenleniyor.