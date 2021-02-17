17 Şub 2021 14:05
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News Code: 84232797
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İranlı ve Avusturyalı müzik grupları 36. Fecr Müzik Festivali'nin açılışını yaptı

İranlı ve Avusturyalı müzik grupları 36. Fecr Müzik Festivali'nin açılışını yaptı

Tahran, İRNA- İran ve Avusturya'nın farklı bölgelerinden beş müzik grubu, sahneye çıkarak 36. Fecr Müzik Festivali'nin açılış törenini yaptı.

36. Fecr Müzik Festivali Pazartesi akşamı Tahran'da başladı. Seyirciler konserleri çevrim içi olarak izleyebilir.

Festivalin ilk gününde 4 İranlı grup ve bir Avusturyalı grup sahne aldı.

Festivalin bu yılki yarışma dışı programında 61 grup seçilerek 100 müzik grubu kayıt altına alındı. 

36. Fecr Müzik Festivali 22 Şubat'a kadar devam edecek.
 

İran'ın en önemli etkinliği olan Fecr Müzik Festivali, her yıl İran'ın farklı bölgelerinden ve dünyanın farklı yerlerinden farklı müzisyenlerin katılımıyla düzenlenmektedir.

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