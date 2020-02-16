16 Şub 2020 22:37
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News Code: 83677059
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Tahran Senfoni Orkestrası'ndan manzaralar

Tahran Senfoni Orkestrası'ndan manzaralar

Tahran, İRNA- 16 Şubat’ta Nasir Haydaryan yönetimindeki İram Ulusal Senfoni Orkestrası'nın konseri 35. Fecr Müzik Festivali kapsamında Tahran'ın Vahdet Salonu'nda düzenlendi.

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