İranlı müzisyen, Grammy Ödülü'ne aday gösterild

Saidi, Afyon Ay Grubu ile 2017'de çalışmaya başladı. 2019'da grubun ilk albümü Grammy'de Yeni Çağ Albümü ödülünü kazandı. 2020'den beri bu ödülün yarışma bölümünün jürisi olarak İran Grammy Ödülü'nün ilk ve tek kazananı seçildim.

Grammy Ödülü (aslında Grammy Ödülü olarak adlandırılır) ya Grammy, Ulusal Kayıt Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından müzik endüstrisinin başarılarını takdir etmek için verilen bir müzik ödülüdür.Ödül rozeti yaldızlı bir gramofonu tasvir ediyor.

Her yıl düzenlenen ödül törenine, önde gelen sanatçıların performansları ve daha popüler olan ödüller eşlik ediyor.Dünyadaki üç büyük müzik festivalinden Grammy en büyüğüdür.

Pek çok kişinin Müzik Oscarları olarak adlandırdığı Grammy Ödülleri, önümüzdeki yıl 31 Ocak'ta (11 Şubat 1400) Los Angeles'ta gerçekleşmesi planlanıyordu, ancak koroner rahatsızlıklar nedeniyle vaktine ertelendi.Korona koşulları nedeniyle ilan edilene kadar ertelenmiştir.