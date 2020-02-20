20 Şub 2020 10:13
Journalist ID: 1942
News Code: 83681992
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Tebizli Aşıklar, Fecr Müzik Festivalinde konser verdi

Tahran, IRNA- İran’ın Azerbaycan ilinin folklor müziğin temsilcileri Aşıklar, Fecr Müzik Festivalinde bir konser verdiler.

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