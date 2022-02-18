İtalyan Piyanist: İran halkından daha kültürlü halk görmedim

Müzik grubu ile 37. Fecr Müzik Festivaline katılan Guidi, Vahdet salonundaki konseri sonrası İran sanatseverlere hitaben bir mesaj yayınladı.

Guidi, İnstagram sayfasından yaptığı açıklamda, ‘’ İran’ı terk etmekteyiz. Geçen sefer 2016 yılında İran’daydık. Ben İranlılardan daha kültürlü, duysal, sıcak kanlı ve aydın görmedim. Onların bu kelimelerden daha fazlası olduğunu biliyorum.’’ dedi.

Giovani Guidi İtalya’nın önde gelen piyanistlerindendir.

37. Fecr Müzik Festivali bugün 11 Şubat'ta Ali Zezn Vekili ve Meysem İbrahimi'nin Tahran Uluslararası Sergisi'nin Milad Salonu'ndaki performansıyla başladı ve bugün sona erdi.

Fecr Müzik Festivali günlerinde enstrümantal müzik, bölgesel, klasik, uluslararası, orkestra, pop, karma ve kadın dallarında 63 grubun 69 performansı sanatsal olarak sahne aldı. Ayrıca Vahdet Salonu, Rudeki Salonu, Dehlevi Salonu, Niaveran Kültür Merkezi, Arasbaran Kültür Merkezi ve Uluslararası Sergi Milad Salonu da festivale ev sahipliği yaptı.

İran’ın en büyük müzik etkinliği 1690 sanatçı ile 170 müzik performansı ile tamamlandı.

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2012