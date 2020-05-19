Tahran Senfoni Orkestrası halkı neşelendirmek için evden uluslararası gösteri düzenledi

Rudeki Vakfı Halkla İlişkilerine ve Uluslararası İşler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tahran Senfoni Orkestrası'nın bu performansına 15'ten fazla ülkeden müzisyen ve şarkıcılar eşlik etti. müzisyen ve orkestra şefi Berdia Kiares de bu projenin sanatsal yönetiminden sorumlu olarak görev üstlendi.

170'den fazla müzisyen ve şarkıcının katıldığı bu ev performansında Beethoven'ın 9. Senfonisi 4. parçası çalındı. Bu parça barış, mutluluk ve kardeşliğe odaklanıyor.

Bu parçanın başlangıcındaki açıklamalarda şu ifadeler yer aldı::

"Bu performansın mesajının eşitlik ve dostluk olduğuna inanıyoruz. Dünyanın ortak bir sorunla (koronavirüs) karşılaştığı bu durumda, bu krizi aşmak için dayanışmadan başka bir yol yoktur. İran'ın büyük şairi Saadi'nin dediği gibi: "Bir bedenin organları gibidir Adem'in çocukları/ Aynı kaynaktan çünkü yaratılışları'.

Rudeki Kültür ve Sanat Vakfı, daha önce İran Ulusal Orkestrası tarafından Sebükbal ve Aşk Coşkusu adlı iki ev gösterisi gerçekleştirip yayınladı.