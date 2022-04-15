16 Nis 2022 00:18
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News Code: 84717417
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Kirman Saz Müzesi

Kirman, İRNA- Kirman ilinde 2002 yılında açılan Saz Müzesi, santur, kanun, rubab ve ut gibi müzik enstrümanlarını barındırıyor. Müzenin amacı ülkemiz musikisi ile yakın unsurları barındıran komşu ülkelerle bağ kurmaktır. Kamermana: Ebuzer Ahmedizade

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