İran 10-35'ı Türkiye'de en iyi film seçildi

Yasir Berziger'in yönettiği, Mahbube Rabitiyan'ın yazıp yapımcılığını üstlendiği 10-35 filmi, 4. Türkiye Flatness Film Festivali'nde en iyi kısa film unvanını kazandı.

Filmin hikayesi şöyle: ''Ev şiddetine maruz kalan kız çocuğu, acil servise bağlanır ve babasının şüpheli ölümünü haber verir''.

Flatness Film Festivali, bağımsız uluslararası bir film festivali olarak bağımsız sinemadan yeni sinemacıların filmlerini paylaşmayı hedef edinmiştir.

Bu festivale katıln tüm filmler, resmi yarış için en üst dereceleri kazanır ve en iyi üç hakem tarafından incelenir.

Akil Behrami, Meysem Emirzade, Dina Nuri, Abbas Safahin ve Emirhüseyin Gulami Nikçe 12 dakikalık bu filmin oyuncularıdır.

10-35 filminin uluslararası dağımtıcısı, Arzu Hancani'nin yönetimindeki Wish Film Şirketi'dir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish