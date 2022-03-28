"Bu Gecenin Ödevi" adlı belgesel, İran belgesel sinemasının İstanbul Festivali'ndeki temsilcisi

Eşkan Necati ve Mehran Nimetullahi'nin yönettiği "Bu Gecenin Ödevi" adlı belgesel, 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 41. İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek.

8-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek bu festival, ilk ve en eski Türk Film Festivali olma özelliğini taşıyor.

Bu yıl Ali Asgeri, festivalin uluslararası yarışmasının ana bölümünün jürileri arasında yer alıyor ve Hamed Süleymanzade, Pfeiffer Ödülü'nün (Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu) jüri üyelerinden biri.

İstanbul Film Festivali'nin temel amacı, Türk sinemasını bu ülke pazarında değerli filmler geliştirmeye ve tanıtmaya teşvik etmektir.

"Bu Gecenin Ödevi" adlı belgesel, 24. Ljubljana Belgesel Film Festivali'nin sosyal-eleştirel belgesel bölümünde de gösterilmişti.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Eşkan Necati ile Mehran Nimetullahi'nin üstlendiği "Bu Gecenin Ödevi" belgeseli Ljubljana Belgesel Film Festivali'nde gösterilmişti.

Yarışmasız bir bölüm olan Slovenya'da 9-16 Mart tarihleri ​​arasında düzenlenen 24. Ljubljana Belgesel Film Festivali'nin sosyo-eleştirel belgesel bölümünde bu akşam seyirci ile buluştu.

Belgeselin prömiyeri dünyanın en prestijli belgesel festivali olan 34. IDFA Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde yapıldı.

Belgesel, eğitim sisteminin toplum tarafından gözden kaçırılan gizli katmanlarını ele alıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish