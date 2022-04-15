Hatipzade: Siyonistlerin Mescid-i Aksa'daki cinayetleri insan haklarının açık ihlalidir

Siyonistlerin mübarek Ramazan ayında Kutsal Filistin mekanlarına ve Mescid-i Aksa'da namaz kılanlarla oruç tutanlara saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirten Hatipzade, işgalcilerin Kudüs ve Filistin'deki vahşet ve terör eylemlerinin sürdürülmesi konusunda uyarıda bulundu.

Filistinli namaz kılanların işgalci askerlerce dövüldüğünü ve yaralandığını kaydeden Htipzade, ''Siyonistlerin mazlum Filistin halkına yönelik işledikleri cinayetler, bu rejimin günden güne beliren zaafının kanıtıdır ve bu rejim bu zaafı örtbas etmek için içi boş gücünü savunmasız bir kısım namaz kılana karşı göstermeye çalışıyor'' ifadesini kullandı.

Siyonistlerin Mescid-i Aksa'daki cinayetleri insan haklarının açık ihlali

Uluslararası ve insan haklarının açık ihlali olan bu cinayetlerin işlenmesinin bazı İslam ülkeleri başkanlarının sahte Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmesi ihaneti ile bu kan emici ve kriz yaratıcı rejimin davranışlarını değiştirmeyeceğini gözler öüne serdiğini kaydeden Hatipzade, ''Tam tersi, İslami ve Arap ülkelerinin Filistin ülküsüne yüz çevirmeleri dolayısıyla bu rejimin Filistinlilere yönelik alçakça eylemleri artmış, öyle ki bu apartay ve ırkçı rejimin sınırsız şiddetine tanık olmaktayız'' değerlendirmesinde bulundu.

Devletlerle ulusararası kuruluşları Filistin halkına destek vermeye ve Siyonistlerin Filistinlilere karşı cinayetlerini önlemeye çağıran Hatipzade, Müslüman halkları ile sivil toplum kuruluşlarını Mescid-i Aksa'ya destek olma çağrısında bulundu.

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